Sorpresi sul bus senza biglietto ragazzi aggrediscono l’autista e picchiano una persona con disabilità

Mercoledì sera a Cremona alcuni ragazzi, Sorpresi sull'autobus senza biglietto, hanno insultato il conducente del mezzo e preso a calci e pugni una persona con disabilità intervenuta per placare la discussione. I Carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.

