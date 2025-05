Sono entrati nella cappella Sistina Conclave la notizia ufficiale dal Vaticano | pubblicate le foto

nella maestosa cornice della cappella Sistina, fervono i preparativi per un evento che catalizzerà l’attenzione del mondo intero: l’elezione del 267esimo Pontefice della Chiesa cattolica. Mercoledì 7 maggio, infatti, prenderà ufficialmente il via il Conclave, momento culminante in cui 133 cardinali elettori si riuniranno per scegliere il successore di Pietro. Le immagini diffuse dalla Santa Sede mostrano operai e restauratori all’opera per trasformare la Sistina in un luogo pronto ad accogliere uno degli appuntamenti più solenni della cristianità.Negli ultimi giorni, le operazioni Sono entrate nella fase cruciale. Venerdì, i vigili del fuoco del Vaticano Sono stati avvistati sul tetto della cappella Sistina intenti a installare la celebre canna fumaria. Da quel camino si alzerà il segnale più atteso: fumo nero per indicare che non è stato ancora raggiunto un accordo tra i cardinali, fumo bianco per annunciare al mondo che un nuovo Papa è stato eletto. 🔗 maestosa cornice della, fervono i preparativi per un evento che catalizzerà l’attenzione del mondo intero: l’elezione del 267esimo Pontefice della Chiesa cattolica. Mercoledì 7 maggio, infatti, prenderà ufficialmente il via il, momento culminante in cui 133 cardinali elettori si riuniranno per scegliere il successore di Pietro. Le immagini diffuse dalla Santa Sede mostrano operai e restauratori all’opera per trasformare lain un luogo pronto ad accogliere uno degli appuntamenti più solenni della cristianità.Negli ultimi giorni, le operazionientratefase cruciale. Venerdì, i vigili del fuoco delstati avvistati sul tetto dellaintenti a installare la celebre canna fumaria. Da quel camino si alzerà il segnale più atteso: fumo nero per indicare che non è stato ancora raggiunto un accordo tra i cardinali, fumo bianco per annunciare al mondo che un nuovo Papa è stato eletto. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” - Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” José Luis Ballester ha fatto una cosa scandalosa. Ha ammesso di aver fatto pipì nel Rae’s Creek, tra un colpo degli Augusta Masters, una specie di Wimbledon del golf. Lo spagnolo stava giocando a fianco del numero 1 al mondo Scottie Scheffler e non ce l’ha fatta più: Mentre si dirigeva verso la tredicesima buca… “mi ero completamente dimenticato che avevamo quei bagni a sinistra del teebox. 🔗ilnapolista.it

Per la prima volta in cinque anni dei turisti occidentali sono entrati in Corea del Nord - Tredici turisti, provenienti da varie parti del mondo, hanno messo piede in Corea del Nord. Per molti, questa potrebbe non sembrare una notizia degna di nota, ma era dal 2020 che un visitatore occidentale non entrava nel territorio della Repubblica Popolare Democratica di Corea. Il Paese, infatti, aveva completamente chiuso i propri confini all’inizio della pandemia da Covid-19, imponendo un rigidissimo lockdown ai suoi abitanti ed espellendo tutti i diplomatici stranieri, per paura dei contagi. 🔗metropolitanmagazine.it

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, l’intrigo francese: Macron, Bolloré e Sarah papabile; ?? LIVE | Conclave, i cardinali: «Compito gravoso, chiediamo la preghiera di tutti i fedeli»; Il nuovo Papa, la top 10 dei cardinali favoriti: chi sono e perché possono trionfare nel Conclave; Morta Chiara Jaconis, il papà ai medici: Sono entrati nel mio cuore, a loro il mio grazie. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cappella Sistina, i lavori per il Conclave: le immagini del cantiere. I preparativi per il voto (all'ombra di Michelangelo) - Conclave. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, tra i 'favoriti' nel toto-Papa, entrando alla nona congregazione pre-conclave dei cardinali nell'Aula del Sinodo in Vaticano è ... 🔗leggo.it

Issato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, l'avvicinamento al Conclave entra nel vivo - Stamattina le procedure che indicano visivamente che la Sede vacante: dal comignolo la fumata bianca che annuncerà l'elezione del nuovo Papa. Oggi proseguite le congregazioni ... 🔗msn.com

Il Conclave si avvicina: le foto della Cappella Sistina pronta per accogliere i Cardinali - Il 7 maggio alle 16.30 inizia il Conclave. La Cappella Sistina è stata allestita per l'occasione con stufa e comignolo per la fumata, guarda le foto ufficiali. 🔗gazzetta.it