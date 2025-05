Sondaggi politici il M5S di Conte in picchiata vola FdI

Brusca frenata per il Movimento 5 Stelle, che registra un netto calo nei consensi secondo l'ultima media sondaggi diffusa da Termometro Politico. I dati, resi noti lo scorso 28 aprile, fanno riferimento alle rilevazioni condotte tra il 13 e il 19 aprile 2025 da diversi istituti, tra cui Swg, Tecnè, Lab2101 e Winpoll.

L'analisi comparativa certifica un momento complesso per la forza guidata da Giuseppe Conte, che sembra aver perso slancio dopo mesi di relativa crescita. La conferma arriva dai numeri: il partito si ferma all'11,7 per cento, un dato che rappresenta il minimo da inizio marzo.

Fratelli d'Italia resta primo partito

In vetta alle intenzioni di voto si mantiene saldamente Fratelli d'Italia, che con il 29,4 per cento si conferma il primo partito del Paese.

