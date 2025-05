Sondaggi politici FdI stabile sopra il 29% mentre il M5S ruba voti al Pd

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, FdI stabile sopra il 29% mentre il M5S ruba voti al Pd Sondaggi politici mostrano la stabilità di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, fermo al 29,4% come nella settimana precedente.A sinistra continua lo scontro fratricida fra progressisti con il Partito democratico di Elly Schlein che cala al 21,8% (-0,5%) e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che sale al 12,4 (+0,3%).Chi sale e chi scende nei Sondaggi oggiLa rilevazione evidenzia la media degli ultimi 15 giorni, ponendola a confronto con i Sondaggi elettorali pubblicati due settimane prima (mentre qui, invece, è possibile trovare i numeri dei Sondaggi politici relativi alla settimana passata):Fratelli d’Italia – 29,4% (=);Partito Democratico – 21,8% (-0,5%);Movimento 5 Stelle – 12,4% (+0,3%);Forza Italia – 9,1% (-0,3%);Lega – 8,6% (=);Alleanza Verdi e Sinistra – 6,1% (=);Azione – 3,2% (-0,3%);Italia Viva – 2,4% (-0,1%);+Europa – 1,8% (-0,1%);Noi Moderati – 1% (=). 🔗 mostrano la stabilità di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, fermo al 29,4% come nella settimana precedente.A sinistra continua lo scontro fratricida fra progressisti con il Partito democratico di Elly Schlein che cala al 21,8% (-0,5%) e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che sale al 12,4 (+0,3%).Chi sale e chi scende neioggiLa rilevazione evidenzia la media degli ultimi 15 giorni, ponendola a confronto con ielettorali pubblicati due settimane prima (qui, invece, è possibile trovare i numeri deirelativi alla settimana passata):Fratelli d’Italia – 29,4% (=);Partito Democratico – 21,8% (-0,5%);Movimento 5 Stelle – 12,4% (+0,3%);Forza Italia – 9,1% (-0,3%);Lega – 8,6% (=);Alleanza Verdi e Sinistra – 6,1% (=);Azione – 3,2% (-0,3%);Italia Viva – 2,4% (-0,1%);+Europa – 1,8% (-0,1%);Noi Moderati – 1% (=). 🔗 Quifinanza.it

