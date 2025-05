Sondaggi Giuseppe Conte addio? M5s ai minimi

Brutte notizie per Giuseppe Conte. Dopo un periodo roseo, i Sondaggi danno il Movimento 5 Stelle in picchiata. A confermarlo la media Sondaggi pubblicata lo scorso 28 aprile da Termometro politico. L'istituto ha messo a confronto le rilevazioni realizzate tra il 13 il 19 aprile 2025. In particolare quelle diffuse da Swg, Tecnè, Lab2101, Winpoll.Risultato? Il primo partito italiano è ancora Fratelli d'Italia. La forza politica di Giorgia Meloni raggiunge il 29,4 per cento. Segue il Partito democratico, con i dem che risalgono al 22,4 per cento, lo stesso livello di un mese fa, anche se il consenso della europee rimane lontano. E ancora, ecco che si piazzano i Cinque Stelle con un 11,7 per cento, ossia il valore minore dai primi di marzo. Risultato molto diverso da quello registrato negli ultimi tempi, quando i grillini sono riusciti a ottenere consensi.

