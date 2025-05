Solo Leveling i creatori parlano della loro scena preferita | È anche stata la scena più difficile da girare

© Movieplayer.it - Solo Leveling, i creatori parlano della loro scena preferita: "È anche stata la scena più difficile da girare" Solo Leveling ha posto al team di produzione nuove sfide e, a detta loro, c'è un episodio che è stato quello più impegnativo da realizzare finora. Durante un'intervista su Reddit, i produttori di Solo Leveling, Sota Furuhashi e Atsushi Kaneko, hanno rivelato quale sia stato l'episodio più impegnativo da realizzare: il numero 24 della seconda stagione, incentrato sulla lotta tra Jinwoo e l'Ant King. Ecco perché è stato un lavoro titanico, il culmine tecnico ed emotivo dell'anime. Il climax tecnico di Solo Leveling Se c'è un momento in cui Solo Leveling ha dato il meglio di sé, è senza dubbio l'episodio 24 della seconda stagione. Al centro di questa titanica puntata si consuma lo scontro tra Jinwoo e il Re delle Formiche, culmine della celebre Jeju . 🔗 La seconda stagione diha posto al team di produzione nuove sfide e, a detta, c'è un episodio che è stato quello più impegnativo da realizzare finora. Durante un'intervista su Reddit, i produttori di, Sota Furuhashi e Atsushi Kaneko, hanno rivelato quale sia stato l'episodio più impegnativo da realizzare: il numero 24seconda stagione, incentrato sulla lotta tra Jinwoo e l'Ant King. Ecco perché è stato un lavoro titanico, il culmine tecnico ed emotivo dell'anime. Il climax tecnico diSe c'è un momento in cuiha dato il meglio di sé, è senza dubbio l'episodio 24seconda stagione. Al centro di questa titanica puntata si consuma lo scontro tra Jinwoo e il Re delle Formiche, culminecelebre Jeju . 🔗 Movieplayer.it

