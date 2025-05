Sollevamento pesi | De Riso ottava ai Mondiali Junior! Buona prova per Di Marzio e D’Innocenzo

© Oasport.it - Sollevamento pesi: De Riso ottava ai Mondiali Junior! Buona prova per Di Marzio e D’Innocenzo Riso ai Campionati Mondiali JuniorYouth 2025 di Sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Lima, in Perù. L’azzurrina ha infatti terminato all’ottavo posto la gara riservata alla categoria -59 kg Junior, ben comportandosi in una prova tutt’altro che banale. Nello specifico la pesista ha alzato 88 kg di strappo, tirando poi su 105 kg nello slancio per 193 kg totali. A salire sul gradino più alto del podio è stata invece la thailandese Saetia con 211 kg complessivi, precedendo la colombiana Torres Gomes (206 kg) e l’argentina Casadevali con 204 kg. Interessante prestazione poi per Samuele Di Marzio, il quale si è accomodato al quarto posto nel gruppo B riservato alla categoria -81 kg Junior, sollevando un totale di 294 kg, maturati grazie ai 133 kg del primo segmento ed ai 161 kg del secondo. 🔗 Buoni segnali da Greta Deai CampionatiYouth 2025 di, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Lima, in Perù. L’azzurrina ha infatti terminato all’ottavo posto la gara riservata alla categoria -59 kg, ben comportandosi in unatutt’altro che banale. Nello specifico lasta ha alzato 88 kg di strappo, tirando poi su 105 kg nello slancio per 193 kg totali. A salire sul gradino più alto del podio è stata invece la thailandese Saetia con 211 kg complessivi, precedendo la colombiana Torres Gomes (206 kg) e l’argentina Casadevali con 204 kg. Interessante prestazione poi per Samuele Di, il quale si è accomodato al quarto posto nel gruppo B riservato alla categoria -81 kg, sollevando un totale di 294 kg, maturati grazie ai 133 kg del primo segmento ed ai 161 kg del secondo. 🔗 Oasport.it

Sollevamento pesi: De Riso centra il sesto posto nella terza giornata degli Europei - Si chiude con il sesto posto di Greta De Riso la terza giornata valida per i Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni nella pedana di Chisinau, in Moldavia. Prova buona quella dell’azzurra che, nella categoria -59 kg femminile, è riuscita a migliorare due record italiani Junior nello strappo e nel totale. Ma andiamo con ordine. Nel primo segmento la pesista diciottenne ha trovato come migliore alzata la misura di 89 kg (quinto posto di specialità), arrivando poi a 106 kg nello slancio, per l’ottimo totale di 195 kg. 🔗oasport.it

