Sole e caldo si prendono una pausa | da domenica temporali con calo delle temperature di oltre 10C

© Bergamonews.it - Sole e caldo si prendono una pausa: da domenica temporali con calo delle temperature di oltre 10°C temperature e il clima estivo degli scorsi giorni sono destinati a salutarci nel weekend, con il maltempo che tornerà prepotentemente a partire da domenica 4 maggio. Una tendenza che caratterizzerà i cieli bergamaschi anche nella settimana successiva.?Fino a sabato Sole e temperature con punte di 28-30°C continueranno però a farla da padrone: “Breve comparsa dell’anticiclone subtropicale sull’Italia che fino a sabato porterà tempo stabile e in prevalenza assolato, ma soprattutto caldo con punte anche di 28-30°C sulle zone interne” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che però avverte – “già al Nord tuttavia noteremo i primi segnali di cambiamento con maggiore nuvolosità e anche qualche piovasco sulle Alpi, specie occidentali”. 🔗 Bergamo. Nuvole in vista su città e provincia. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com lee il clima estivo degli scorsi giorni sono destinati a salutarci nel weekend, con il maltempo che tornerà prepotentemente a partire da4 maggio. Una tendenza che caratterizzerà i cieli bergamaschi anche nella settimana successiva.?Fino a sabatocon punte di 28-30°C continueranno però a farla da padrone: “Breve comparsa dell’anticiclone subtropicale sull’Italia che fino a sabato porterà tempo stabile e in prevalenza assolato, ma soprattuttocon punte anche di 28-30°C sulle zone interne” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che però avverte – “già al Nord tuttavia noteremo i primi segnali di cambiamento con maggiore nuvolosità e anche qualche piovasco sulle Alpi, specie occidentali”. 🔗 Bergamonews.it

