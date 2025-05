Sogno Champions per la Fiorentina Kean e fasce le armi di Palladino | la Roma può far male

© Sololaroma.it - Sogno Champions per la Fiorentina, Kean e fasce le armi di Palladino: la Roma può far male Roma, impensabile dopo una prima parte di stagione dove la parola “salvezza” era l’unica che rimbombava tra i corridoi di Trigoria. La vittoria di San Siro contro l’Inter ha lanciato ancor di più entusiasmo ed ambizioni dei giallorossi, e il profumo di Champions è inebriante.I numeri della banda del mago Ranieri in campionato sono impressionanti in questo 2025: 18 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 5 pareggi), 3 gol subiti nelle ultime 11 partite (8 in 16) ed un cinismo da 7 partite terminate con il punteggio di 1-0, nonché unica squadra insieme al Barcellona ad essere imbattuta nella propria lega nel nuovo anno. 🔗 Piede sull’acceleratore e gas a tavoletta negli ultimi 4 giri di questo intenso Grand Prix chiamato Serie A, con il tempo di strategie e gestione delle gomme ormai terminato. Lotta a due per vincere lo scudetto, probabilmente a tre per mantenere la categoria, e poi una bagarre Europa che vede incredibilmente coinvolta la, impensabile dopo una prima parte di stagione dove la parola “salvezza” era l’unica che rimbombava tra i corridoi di Trigoria. La vittoria di San Siro contro l’Inter ha lanciato ancor di più entusiasmo ed ambizioni dei giallorossi, e il profumo diè inebriante.I numeri della banda del mago Ranieri in campionato sono impressionanti in questo 2025: 18 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 5 pareggi), 3 gol subiti nelle ultime 11 partite (8 in 16) ed un cinismo da 7 partite terminate con il punteggio di 1-0, nonché unica squadra insieme al Barcellona ad essere imbattuta nella propria lega nel nuovo anno. 🔗 Sololaroma.it

Fiorentina: battere il Como (oggi, 12,30) per correre verso la Champions. Beltran vice Kean. E ci sarà Zaniolo. Formazioni - Vincere senza Kean: ecco il compito della Fiorentina, oggi, ore 12,30, contro il Como. L'unica gara di campionato in cui fin qui era mancato l'ex attaccante della Juventus, in quel caso per problemi fisici, era stata la trasferta col Genoa disputata il 31 ottobre, vinta 1-0 grazie alla rete di Gosens L'articolo Fiorentina: battere il Como (oggi, 12,30) per correre verso la Champions. Beltran vice Kean. 🔗.com

Fiorentina, Adli: «Crediamo alla Champions, è tutto aperto. Kean ci sta dando tanto, le mie condizioni…» - Le parole di Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, sul momento della squadra viola dopo la vittoria contro la Juve Yacine Adli ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina. LE SUE CONDIZIONI – «In questo momento sto bene, ho passato un mese fuori con un brutto infortunio alla caviglia e sto riprendendo piano piano il […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina batte l’Atalanta (1-0) e sogna la Champions. Decide un gran gol di Kean. Commisso lo blindi subito. Pagelle - FIRENZE – Lo scatto da gatto, o da pantera – un felino vale l’altro – di Moise Kean, capace di regalare alla Fiorentina la pesantissima vittoria (1-0) sull’Atalanta, vale il prezzo del biglietto. La corsa Champions si può fare: basta vincerle tutte. E questa squadra, dopo aver domato Juve e nerazzurri, ha le carte in […] L'articolo Fiorentina batte l’Atalanta (1-0) e sogna la Champions. Decide un gran gol di Kean. 🔗.com

Dedica a Kean e sogno Champions, Palladino spinge la Fiorentina: Ancora tutto aperto, siamo lì; Ferrara: Senza Kean la Fiorentina ha dimostrato maturità. La Champions rimane un sogno raggiungibile; Kean spezza i sogni Scudetto dell'Atalanta: al Franchi vince 1-0 la Fiorentina; Fiorentina-Atalanta 1-0: decide Kean, i viola non mollano il sogno Champions.

Dedica a Kean e sogno Champions, Palladino spinge la Fiorentina: "Ancora tutto aperto, siamo lì" - Il tecnico viola festeggia il successo contro il Cagliari: "Vogliamo arrivare il più in alto possibile" ... 🔗tuttosport.com

Jacobelli: “Fiorentina squadra tosta, forte anche senza Kean. Sogno Champions ancora vivo” - Il giornalista Xavier Jacobelli ha dedicato un intervento alla Fiorentina sull’edizione odierna del quotidiano sportivo il Corriere dello Sport-Stadio: “Al Cagliari non sono bastate la partenza sprint ... 🔗msn.com