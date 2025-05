Sociale 150mila euro per il Banco Alimentare | 60mila persone aiutate l' anno scorso

150mila euro a favore del Banco Alimentare della Liguria Odv, l'associazione che si occupa di assistere le persone in condizione di emarginazione e povertà in tutta Italia e che agisce tramite 379 enti.

