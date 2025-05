Slot accese fuori orario Sedici gestori irregolari Sanzioni pari a 160mila euro

© Ilgiorno.it - Slot accese fuori orario. Sedici gestori “irregolari”. Sanzioni pari a 160mila euro gestori di locali con Slot machine che non hanno rispettato le ordinanze emanate dai sindaci per contrastare la ludopatia, le Sanzioni sono state pari a 160mila euro. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, nel primo quadrimestre di quest’anno, hanno intensificato le attività operative nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, eseguendo accertamenti mirati nei locali e nelle sale gioco con "Awp" (Amusement with prizes) e "Vlt" (Video lottery terminal), in considerazione di un fenomeno che evidenzia dati sempre più rilevanti e allarmanti. Nella provincia di Varese il giocato relativo al 2023 ammonta a circa 2 miliardi di euro.Le Fiamme Gialle varesine hanno portato a termine diverse operazioni di servizio in tutta la provincia, anche nei comuni di Bisuschio, Cocquio Trevisago e Uboldo, che hanno di recente adottato provvedimenti in materia, con conseguenti Sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di 16 pubblici esercizi, responsabili di avere violato le ordinanze emanate dai sindaci (e i connessi Regolamenti approvati dai Consigli Comunali) per la prevenzione e il contrasto della ludopatia e delle altre problematiche legate al gioco d’azzardo lecito. 🔗 Multati dalla Guardia di Finanza di Varese 16di locali conmachine che non hanno rispettato le ordinanze emanate dai sindaci per contrastare la ludopatia, lesono state. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, nel primo quadrimestre di quest’anno, hanno intensificato le attività operative nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, eseguendo accertamenti mirati nei locali e nelle sale gioco con "Awp" (Amusement with prizes) e "Vlt" (Video lottery terminal), in considerazione di un fenomeno che evidenzia dati sempre più rilevanti e allarmanti. Nella provincia di Varese il giocato relativo al 2023 ammonta a circa 2 miliardi di.Le Fiamme Gialle varesine hanno portato a termine diverse operazioni di servizio in tutta la provincia, anche nei comuni di Bisuschio, Cocquio Trevisago e Uboldo, che hanno di recente adottato provvedimenti in materia, con conseguentiamministrative pecuniarie nei confronti di 16 pubblici esercizi, responsabili di avere violato le ordinanze emanate dai sindaci (e i connessi Regolamenti approvati dai Consigli Comunali) per la prevenzione e il contrasto della ludopatia e delle altre problematiche legate al gioco d’azzardo lecito. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Slot machines accese fuori orario: la Finanza di Varese multa i titolari di 16 locali - Varese, 2 maggio 2025 - I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno intensificato i controlli contro il gioco d'azzardo illegale. Nel primo quadrimestre del 2025 i titolari di 16 locali della provincia, tra Bisuschio, Cocquio Trevisago e Uboldo, sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di oltre 160mila euro. Stando a quanto riferito dalle Fiamme Gialle i locali controllati ospitano le slot machines, che molti sindaci hanno regolamentato con ordinanze specifiche. 🔗ilgiorno.it

Alcol fuori orario, slot machine e venditori abusivi: raffica di sanzioni - Nelle ultime settimane la polizia locale ha intensificato i controlli, con particolare attenzione alle attività commerciali, turistiche e ricreative. Diverse le sanzioni elevate dagli agenti. A seguito di segnalazione dell’Associazione nazionale agenti di viaggio, è stata verificata la posizione di un’associazione di volontariato che proponeva viaggi in montagna e in Croazia con tariffe differenziate tra soci e non soci (da 99 a 129 euro). 🔗ilrestodelcarlino.it

Treni, aprile nero: esplodono i ritardi sulla linea "malata". Da Pordenone a Udine è un incubo, un convoglio su quattro fuori orario - PORDENONE - Ore 7 del mattino, stazione dei treni. Il tabellone digitale si illumina: ritardo. Di nuovo. Il racconto dell?andamento della mobilità ferroviaria in Friuli Venezia Giulia... 🔗ilgazzettino.it

Cosa riportano altre fonti

Slot accese fuori orario. Sedici gestori “irregolari”. Sanzioni pari a 160mila euro; Slot machine accese fuori orario: sanzionati 16 gestori nel Varesotto; Varese: slot accese fuori orario consentito in 16 locali, sanzioni per oltre 160mila euro; Slot accese fuori orario, maxi controlli nel Varesotto: sanzionati 16 gestori in 4 mesi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Slot accese fuori orario. Sedici gestori “irregolari”. Sanzioni pari a 160mila euro - Il bilancio dell’operazione della GdF nella provincia di Varese nei primi quattro mesi del 2025. Nel mirino chi non ha rispettato le ordinanze comunali sull’utilizzo dei dispositivi. 🔗msn.com

Slot machines accese fuori orario: la Finanza di Varese multa i titolari di 16 locali - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Varese: slot accese fuori orario consentito in 16 locali, sanzioni per oltre 160mila euro - Nel primi quattro mesi del 2025, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese ha intensificato i controlli contro il gioco d’azzardo illegale. I finanzieri hanno sanzionato i titolari ... 🔗pressgiochi.it