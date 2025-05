SIW | Info & Card finale Conquest Saga – Chapter 1

© Zonawrestling.net - SIW: Info & Card finale Conquest Saga – Chapter 1 Info e la Card finale di "System Conquest Saga – Chapter 1", in programma Sabato 3 Maggio a Cascina (PI):SIW System Conquest Saga – Chapter 1Sabato 3 Maggio – Cascina (PI)SIW Training Center – Via ToscoRomagnola 3234Inizio Show Ore 21.00 – Prenotazione Biglietti QUISIW Superior Tag Team ChampionshipAdriano & Ema Corsi (c) Vs World Eaters (Caesar & Davey Fusaro) wIl DivoIntergender MatchMirko Mori Vs SwannNico Inverardi wPaolo Cellammare Vs ???Annunciate la presenza del SIW Superior Italian Champion Picchio e del nuovo G.M SIW

