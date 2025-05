Sisma di magnitudo 3 8 nel Bolognese

magnitudo 3.8 è stata registrata nella zona di Alto Reno Terme, sull'Appennino Bolognese, a 55 km di profondità. I comuni più vicini all'epicentro sono Alto Reno Terme, Castel di Casio, Sambuca Pistoiese e Camugnano. Al momento non risultano danni a persone o cose. 🔗 9.18 Una scossa di terremoto di3.8 è stata registrata nella zona di Alto Reno Terme, sull'Appennino, a 55 km di profondità. I comuni più vicini all'epicentro sono Alto Reno Terme, Castel di Casio, Sambuca Pistoiese e Camugnano. Al momento non risultano danni a persone o cose. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Terremoto Napoli, paura ai Campi Flegrei. Nuovo sisma magnitudo 3.5. Piantedosi: Stato c’è - Il terremoto che ha interessato la zona dei Campi Flegrei nella notte tra il 12 e il 13 marzo ha causato tanta paura e pochi danni. La scossa di magnitudo 4.4, pari a quella del maggio scorso, è stata la più forte degli ultimi quaranta anni nell'area. Intanto, oggi alle 19.44 c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.5. Il bilancio della scossa più forte parla di un ferito dal crollo di una contro-soffittatura nel quartiere napoletano di Bagnoli, di una villetta sgomberata, una chiesa chiusa e una scuola interdetta, oltre ad alcune vie imbiancate dalla polvere dei calcinacci caduti sulle ... 🔗tg24.sky.it

Grecia, forte sisma di magnitudo 5 - 1.54 Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5, è stata registrata in Grecia nei pressi di Pyrgos, nel Peloponneso. Secondo quanto rilevato dal Centro Sismologico Europeo mediterraneo (EMSC), il terremoto si è verificato a una profondità ridotta di 16,60 km alle 2:13 ora locale. 🔗servizitelevideo.rai.it

Terremoto in Birmania: magnitudo 300 volte superiore al sisma di Amatrice - Il terremoto avvenuto oggi in Birmania ha avuto una magnitudo 300 volte superiore a quella del sisma di Amatrice del 2016 e 8 volte superiore alla più alta mai registrata in Italia, che è quella di 7.1 dell'evento del 1908 a Messina. "Non c'è rischio di tsunami poiché il sisma è avvenuto a circa 300 chilometri dalla costa - dice all'ANSA Salvatore Stramondo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ma quando ci sono scosse di questa intensità in aree montuose c'è la possibilità che vengano attivate frane e che si verifichi la liquefazione del terreno, con ... 🔗quotidiano.net

