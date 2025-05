Sirmione presa d’assalto dai turisti | sui social il video che testimonia gli effetti dell’overtourism

Complici i giorni di festa e le giornate di bel tempo sono stati in molti a scegliere come meta il Lago di Garda e, in particolare, la bellissima Sirmione. Il sovraffollamento, come testimoniano i video postati dall'account TikTok "orgoglio bresciano", ha creato più di qualche problema: tensioni e spintoni all'ingresso del castello, con attese fino a 40 minuti.

