Sirmione invasa dai turisti | ressa spintoni e file interminabili Il video del caos | Bella idea andarci oggi

© Ilgiorno.it - Sirmione invasa dai turisti: ressa, spintoni e file interminabili. Il video del caos: “Bella idea andarci oggi...” Sirmione del Garda (Brescia), 3 maggio 2025 – Sirmione, come Varenna, come Bellagio o Bellano. La località turistica lombarda in riva al Benaco, fra le mete più belle e gettonate dei laghi lombardi, è stata presa d’assalto nei giorni del ponte del Primo Maggio da migliaia di turisti. Una ressa quasi fuori controllo che ha riempito ogni angolo delle strette strade del borgo. Probabilmente prevista, visti i giorni festivi, ma non in queste quantità, e che a un certo punto è diventata ingestibile. Brescia Sirmione turisti affollamento , 3 maggio 2025. Fotolive web Il parcheggio impossibile Nel momento di maggiore affluenza, ci sono voluti anche 40 minuti per poter accedere al Castello. Ma anche sulle strade per raggiungere il centro storico si sono formate file interminabili, con le auto costrette a procedere a passo d’uomo. 🔗 del Garda (Brescia), 3 maggio 2025 –, come Varenna, comegio ono. La localitàca lombarda in riva al Benaco, fra le mete più belle e gettonate dei laghi lombardi, è stata presa d’assalto nei giorni del ponte del Primo Maggio da migliaia di. Unaquasi fuori controllo che ha riempito ogni angolo delle strette strade del borgo. Probabilmente prevista, visti i giorni festivi, ma non in queste quantità, e che a un certo punto è diventata ingestibile. Bresciaaffollamento , 3 maggio 2025. Fotolive web Il parcheggio impossibile Nel momento di maggiore affluenza, ci sono voluti anche 40 minuti per poter accedere al Castello. Ma anche sulle strade per raggiungere il centro storico si sono formate, con le auto costrette a procedere a passo d’uomo. 🔗 Ilgiorno.it

Su altri siti se ne discute

Varenna invasa dai turisti: assalto al treno per guadagnarsi un posto in carrozza - Varenna (Lecco), 6 aprile 2025 – Centinaia di turisti accalcati sulle banchine della stazione che invadono i binari e corrono verso il treno in arrivo, sperando di riuscire a guadagnare un posto in prima fila davanti alle porte per poter salire sui vagoni e tornare a casa senza dover aspettare la corsa successiva. Sono scene girate a Varenna, la Perla del lago di Como, non a Bombay o in qualche città dell'India, dove i passeggeri viaggiano aggrappati all'esterno delle carrozze e ammassati fin sui tetti dei convogli ferroviari. 🔗ilgiorno.it

Quali sono le città europee più sopravvalutate: anche un’italiana giudicata “invasa dai turisti” - Ecco quali sono le destinazioni più sopravvalutate d'Europa e quelle sottovalutate prese poco in considerazione, ma che invece meritano una possibilità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La battaglia di Sirmione contro gli affitti brevi: “Abbiamo 8.300 residenti e 1,2 milioni di turisti l’anno. Senza leggi è un assedio” - Brescia – Le sentenze si rispettano, ma il problema dell’esplosione degli affitti brevi (con relativo impatto sulle città turistiche) resta. Lo sa bene la sindaca di Sirmione, Laura Lavelli, il Comune al centro del ricorso che ha portato all’ultima sentenza del Consiglio di Stato: i giudici hanno stabilito che i Comuni non possono limitare l’attività di locazione turistica dei privati. Il municipio di Sirmione era stato tra i primi in Italia a muoversi in autonomia per “sopperire” alla mancanza di norme statali e porre un freno all’exploit del fenomeno Airbnb che rischia di svuotare i ... 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sirmione invasa dai turisti: ressa, spintoni e file interminabili. Il video del caos: “Bella idea andarci oggi...”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sirmione presa d'assalto dai turisti, la ressa per accedere al borgo - Approfittando dei giorni di festa, centinaia di turisti hanno deciso di trascorrere la giornata a Sirmione, sul Lago di Garda. Ma la folla ha creato non poche tensioni. In alcuni casi si è dovuto ... 🔗repubblica.it