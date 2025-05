Siria nuovi attacchi di Israele nella notte | Colpiti obiettivi militari

Israele ha condotto una nuova serie di attacchi sulla Siria nel corso della notte. Come riporta l'agenzia di stampa Siriana Sana, i raid si sono concentrati sulla località di Shathah, nella provincia nordoccidentale di Hama, dove quattro persone sono rimaste ferite. Ma i missili di Israele hanno colpito anche la periferia di Damasco, facendo una vittima. Gli attacchi sono stati confermati dalle forze israeliane, secondo cui sono stati bombardati bersagli militari, tra cui infrastrutture missilistiche e armi antiaeree. «L'Idf continuerà ad agire come necessario per proteggere i cittadini dello Stato di Israele», si legge in un comunicato dell'esercito. L'Idf: «Intercettato un missile proveniente dallo Yemen» L'esercito di Israele ha inoltre riferito di aver intercettato un missile proveniente dallo Yemen, il cui lancio ha fatto scattare le sirene antiaeree a Gerusalemme e in altre parti del Paese.

