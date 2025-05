Siria Idf diffonde video dei raid su obiettivi militari

© Lapresse.it - Siria, Idf diffonde video dei raid su obiettivi militari video dei raid contro infrastrutture militari in Siria, prese di mira in varie parti del Paese. Secondo la ong Osservatorio Siriano per i diritti umani, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato oltre 20 attacchi sul Paese.L’Idf fa sapere di aver preso di mira “un sito militare, l’artiglieria antiaerea e un’infrastruttura missilistica terra-aria”. “L’Idf continuerà ad agire come richiesto per proteggere i cittadini dello Stato di Israele, le truppe sono schierate nella Siria meridionale e pronte a impedire alle forze ostili di entrare nella zona e nei villaggi drusi. Continueremo a rimuovere qualsiasi minaccia nella zona”, spiega l’esercito dello Stato ebraico. 🔗 L’esercito israeliano ha diffuso undeicontro infrastrutturein, prese di mira in varie parti del Paese. Secondo la ong Osservatoriono per i diritti umani, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato oltre 20 attacchi sul Paese.L’Idf fa sapere di aver preso di mira “un sito militare, l’artiglieria antiaerea e un’infrastruttura missilistica terra-aria”. “L’Idf continuerà ad agire come richiesto per proteggere i cittadini dello Stato di Israele, le truppe sono schierate nellameridionale e pronte a impedire alle forze ostili di entrare nella zona e nei villaggi drusi. Continueremo a rimuovere qualsiasi minaccia nella zona”, spiega l’esercito dello Stato ebraico. 🔗 Lapresse.it

Siria, Idf diffonde video di raid contro strutture militari - L'Idf ha diffuso un video che mostra un raid contro una base appartenente all'esercito del deposto regime di Assad in Siria avvenuto in settimana. L'esercito israeliano ha fatto sapere che sono stati colpiti tank e armamenti utilizzati dalle ex truppe regolari. Negli attacchi di giovedì sono morte nove persone nel sudovest del paese. Lo Stato ebraico ha puntato il dito contro la Turchia accusando Ankara di volere rendere il paese un suo protettorato.

Gaza, nuovo raid Idf su 2 basi militari in Siria, "Israele prepara i piani per occupare e governare la striscia" - VIDEO - Le Forze di difesa israeliane hanno colpito le basi di Tadmur e T4 in Siria. Nel frattempo, sembra che Israele stia preparando i piani per occupare e governare la striscia di Gaza L'esercito israeliano ha dichiarato oggi di aver nuovamente colpito due basi militari nella Siria centrale.

Gaza, raid Idf su tenda di giornalisti a Khan Younis, 7 feriti e 2 morti, Israele uccide palestinese 14enne con nazionalità Usa - VIDEO - Lo stato ebraico ha ucciso 46 persone nel giro di 24 ore Israele ha lanciato un raid nella notte contro una tenda di giornalisti vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis. Nell'attacco ci sono stati 7 feriti e 2 morti.

