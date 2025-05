Siria di nuovo in fiamme drusi presi di mira dai gruppi islamisti | “Si rischia un’altra guerra civile”

Siria) a Fanpage.it: “Sono entrati e hanno cominciato a fare esecuzioni di massa di uomini, compresi giovani e anziani religiosi drusi che sono stati giustiziati a sangue freddo nelle strade, nei parchi pubblici e all'interno delle loro case - spesso davanti ai bambini - in scene che costituiscono chiaramente crimini di guerra e atti di pulizia settaria”. 🔗 Il racconto di A. da Suwayda () a Fanpage.it: “Sono entrati e hanno cominciato a fare esecuzioni di massa di uomini, comgiovani e anziani religiosiche sono stati giustiziati a sangue freddo nelle strade, nei parchi pubblici e all'interno delle loro case - spesso davanti ai bambini - in scene che costituiscono chiaramente crimini die atti di pulizia settaria”. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Siria, il nuovo capo di stato maggiore dell'Idf visita la zona cuscinetto - Il nuovo capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha visitato la zona cuscinetto all'interno della Siria, dove i soldati dell'Idf presidiano la zona vicino al confine con lo stato ebraico, che dopo la caduta del regime dell'ex presidente Assad, è stata occupata da Israele, per ragioni di sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non permetterà alle milizie del nuovo governo di al Jolani di entrare nell'area a sud di Damasco e che l'esercito israeliano resterà nelle zone meridionali del paese per un periodo indefinito. 🔗liberoquotidiano.it

Siria, violenti scontri tra i militari del nuovo governo e gli uomini di Assad - Più di 70 persone sono morte negli scontri tra le forze di sicurezza siriane e gli uomini armati fedeli all'ex presidente Bashar al-Assad, nella regione costiera della Siria. Le forze governative hanno inviato nella notte ingenti rinforzi nelle città di Latakia e Tartus, così come nei villaggi vicini dove è radicata la minoranza religiosa alauita a cui appartengono sia Assad sia la maggior parte dei suoi stretti collaboratori, per cercare di riportare la situazione sotto controllo. 🔗liberoquotidiano.it

Israele, nuovi raid in Siria. Nuovo ordine di evacuazione a Gaza - (Adnkronos) – Nuove operazioni di Israele in Siria, nella parte centrale del Paese arabo. A confermarlo le forze israeliane (Idf) che precisano di aver colpito "le restanti capacità militari nelle basi militari di Tadmur (Palmira) e T4", base aerea a circa 50 chilometri a ovest di Palmira. "Le Idf continuano a operare per rimuovere ogni […] 🔗periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siria di nuovo in fiamme, drusi presi di mira dai gruppi islamisti: Si rischia un'altra guerra civile; Portava aiuti a Gaza, colpita nave di una ong. Truppe israeliane in Siria:: Proteggeremo i drusi; Incendi vicino a Gerusalemme, Hamas: Palestinesi bruciate tutto, boschi e foreste - Incendi, anche l’Ucraina invierà un aereo per aiutare Israele; Brucia Israele, Hamas minaccia: «Incendiate tutto, boschi e case». 🔗Se ne parla anche su altri siti

La guerriglia fra Israele e Siria. Con i drusi nel mezzo, come pretesto - L'escalation militare per il controllo di aree della Siria sud-occidentale. Dentice (Osmed): "Israele considera Hts una minaccia, vede nei drusi la ... 🔗huffingtonpost.it

I violenti attacchi contro i drusi in Siria - Più di 100 persone sono state uccise in quattro giorni, con scontri anche vicino a Damasco: è un altro caso di aggressioni contro le minoranze ... 🔗ilpost.it

CAOS SIRIA/ “È di nuovo guerra tra gruppi religiosi, rischia anche HTS, può succedere di tutto” - Cento morti in Siria negli scontri tra milizie sunnite legate al governo di Al Sharaa e drusi. Ma la divisione è anche interna a HTS. Può succedere di tutto ... 🔗ilsussidiario.net