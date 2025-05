© Ilrestodelcarlino.it - Sirene anti-alluvione lungo il Savio

Cesena, 3 maggio 2025 – A quasi due anni dalla disastrosadel 16 maggio 2023 finalmente si lavora concretamente per la prevenzione del rischio. Mentre a monte e a valle del tratto urbano del Fiumei lavori di sistemazione degli argini procedono a macchia di leopardo, da un paio di settimane ruspe e camion sono all'opera nel tratto urbano per abbassare le golene in modo che l'acqua, in caso di una nuova piena straordinaria, abbia più spazio da occupare. Ma c'è dell'altro: il Comune installeràdi allerta nel tratto urbano delin modo da avvisare acusticamente chi vive a ridosso del fiume in caso di pericolo.Pochi giorni fa il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi (Marco Giangrandi e Denis Parise) ha inviato al sindaco Enzo Lattuca una mozione per chiedere l'installazione didi allerta da aggiungere ai sistemi digitali già adottati (sms, IT-Alert, social media e canale Telegram).