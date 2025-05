Siracusa vigili multano le auto in sosta e vengono insultati e aggrediti da due operai

La Polizia municipale ha arrestato due fratelli, entrambi operai, di Francofonte, che ieri mattina hanno aggredito con calci e pugni due vigili urbani in via Lavaggi, ad Augusta, nel Siracusano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due operai stavano lavorando a un edificio quando hanno visto i due agenti multare auto in divieto di sosta, non riconducibili a loro, e hanno iniziato ad insultarli.

