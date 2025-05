Sinner si prepara ai match con un software da Formula1

software per Jannik Sinner. Per ritrovare, davanti a un computer, la concentrazione e la performance mentale da match. E tornare agli Internazionali d'Italia, dopo tre mesi di stop, con la stessa energia mentale di quando ha smesso. Si chiama "Mental economy training", e come racconta all'AGI Riccardo Ceccarelli, il mental coach che da quattro anni fa parte del pool allargato di Jannik Sinner, in questi tre mesi di assenza forzata dalle competizioni per lo stop dovuto al caso Clostebol ha aiutato parecchio il numero uno del mondo a gestire le emozioni della partita, simulando lo stress da match. Il software "Mental economy training" "Jannik è un atleta consapevole, leader di se stesso, e con lui il lavoro mentale in condizioni normali è diventato marginale - premette Ceccarelli a margine della conferenza stampa di presentazione del Simposio internazionale in scena oggi agli Internazionali - dopo tre mesi di lontananza dalle competizioni ha avuto però bisogno di ritrovare il ritmo, risvegliare la mente e la concentrazione con una serie di allenamenti computerizzati".

Cosa riportano altre fonti

Sinner prepara il rientro: "Sono riposato e contento" - AGI - "Sto molto bene, mi sono riposato e sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se avessi potuto scegliere avrei giocato a tennis ma sto bene e non ci sto neanche pensando tanto in questo momento": con queste parole Jannik Sinner si è detto fiducioso per il suo ritorno in nell'anticipazione di un'intervista a Sky Sport. L'intervista andrà in onda in versione integrale il 5 aprile, a un mese esatto dalla fine della squalifica di 3 mesi per il caso clostebol. 🔗agi.it

Sinner si prepara per Roma. Roddick “sentenzia”: «Sulla terra deve ancora imparare, sarà un po’ nervoso» - Jannik Sinner tornerà finalmente in campo la prossima settimana lasciandosi alle spalle il tormentato “caso clostebol”. Lo farà sul terreno di casa, agli Internazionali d’Italia, dove giocherà da numero uno al mondo e prima testa di serie del torneo. Uno status che, nonostante il periodo di stop forzato, nessuno è riuscito a sottrargli. Leggi anche: Bertolucci: “Ormai non è più sacrilego considerare Sinner a un livello molto vicino ai più grandi della storia” Sinner in vista del rientro Alla vigilia della kermesse capitolina, lo stesso classe 2001 ha concesso un’intervista ai microfoni della ... 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

