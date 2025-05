Sinner a Roma è pronto a ripartire da numero uno

Sinner pronto a ripartire: si allenerà a Montecarlo per gli Internazionali di Roma - Jannik Sinner è pronto a ripartire. A dieci giorni dall’accordo con la Wada sui tre mesi di sospensione per il caso Clostebol e dopo essersi ritemprato nella sua Sesto Pusteria, il fuoriclasse azzurro tornerà nel prossimo fine settimana agli allenamenti. Per preparare al meglio il ritorno in campo agli Internazionali di Roma. Fino al 13 aprile, quando potrà tornare all’attività di allenamento ufficiale, il numero 1 al mondo lavorerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club. 🔗ilfaroonline.it

