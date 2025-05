Simulato attacco missilistico sulla Corea del Nord Cosa c' è dietro la mossa Usa

© Ilgiornale.it - "Simulato attacco missilistico sulla Corea del Nord". Cosa c'è dietro la mossa Usa Corea del Nord possa colpire gli Usa utilizzando un missile balistico intercontinentale 🔗 La simulazione si è tenuta a Fort Greely, una base situata in Alaska, e ha preso in considerazione l'eventualità che ladelpossa colpire gli Usa utilizzando un missile balistico intercontinentale 🔗 Ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Attacco missilistico russo a Sumy: 31 morti e oltre 80 feriti - Il bilancio dell'attacco missilistico russo di stamani sulla città ucraina di Sumy è salito a 31 morti, tra cui due bambini, oltre a più di 80 feriti: lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza. Il missile balistico utilizzato questa mattina dalle forze russe per colpire di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, dove ci sono stati almeno 24 morti, era dotato di munizioni a grappolo: lo afferma il capo dell'amministrazione regionale di Sumy, Volodymyr Artyukh, in un intervento tv. 🔗quotidiano.net

Attacco missilistico russo a Sumy: numerose vittime tra i civili - Un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina "molti morti": lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-Ucraina. "Oggi ci sono molti morti a causa di un attacco missilistico (...) Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile", ha scritto il sindaco della città. Da parte sua, il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che l'attacco ha provocato numerose vittime, senza precisarne il numero. 🔗quotidiano.net

Ucraina: attacco missilistico russo su Kiev, 3 feriti - Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina Kiev durante la scorsa notte. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’. Una serie di esplosioni si è verificata in diverse zone della città intorno alle 5 del mattino, ora locale. Tre sono le persone rimaste feriti, secondo quanto ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. IN AGGIORNAMENTO Ucraina, Musk: “Nessun rispetto per chi vuole guerre, basta macchina morte” “Non ho rispetto per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro interessi”. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Simulato attacco missilistico sulla Corea del Nord. Cosa c'è dietro la mossa Usa; Russia, attacco nucleare simulato per spaventare la Nato: le esercitazioni supervisionate da Putin con missili; Russia, attacco nucleare simulato per spaventare la Nato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missi; Nuove tensioni nella Penisola di Corea. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Simulato attacco missilistico sulla Corea del Nord". Cosa c'è dietro la mossa Usa - La simulazione si è tenuta a Fort Greely, una base situata in Alaska, e ha preso in considerazione l'eventualità che la Corea del Nord possa colpire gli Usa utilizzando un missile balistico interconti ... 🔗msn.com

Attacco missilistico a Kiev, almeno un morto - Kiev, 7 apr. (askanews) - Squadre di soccorso intervengono sul luogo di un attacco missilistico sulla capitale dell'Ucraina, nelle immagini del servizio di emergenza della regione. Le sirene aeree ... 🔗quotidiano.net