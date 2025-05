Simonetta Matone sei il bagnino? | il supervip umiliato

Simonetta Matone ha regalato più di un sorriso durante l'intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico su Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La deputata eletta della Lega ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita personale. Un esempio? Quella volta in cui scambiò Rod Stewart per un bagnino. "Una volta - ha spiegato Simonetta Matone - dissi a Rod Stewart, che indossava una maglietta da bagnino, di spostarmi un lettino e l'ombrellone in una nota piscina romana. La sua risposta? - ha precisato la leghista - Si incazz*** molto.".Non solo Rod Stewart. Nel corso dell'intervista con Cucciari e Lauro, Matone ha rivelato che cosa ha fatto la sera del 1° maggio. La deputata leghista non ha voluto assistere al Concertone organizzato dai sindacati a Roma.

