Simone Inzaghi resta in Serie A ma non all’Inter | sta succedendo davvero

CdS – “Immobile può tornare in Serie A con Simone Inzaghi: c’è l’Inter nel futuro” - 2025-04-02 14:30:00 Arrivano conferme dal Corriere: “Il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere nuovamente in Italia, con l’Inter”. Lo riferisce direttamente dalla Turchia la testata Fanatik secondo cui l’ex attaccante e capitano della Lazio, primo marcatore di tutti i tempi con la maglia biancoceleste con 207 gol, potrebbe riabbracciare Simone Inzaghi. Secondo il media turco, infatti, Immobile starebbe: “Flirtando con l’Inter in questi giorni dopo una stagione a Istanbul con la maglia del Besiktas con 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni”. 🔗justcalcio.com

Simone Inzaghi resta all’Inter? Dipende solo da lui: due indizi ce lo fanno pensare - Simone Inzaghi può restare all’Inter, ma tutto dipende dalle sue scelte. Marotta vorrebbe confermarlo, ma qualcosa ci lascia pensare che il futuro sia tutto nelle sue mani Simone Inzaghi resta all’Inter? Dipende solo da lui: due indizi ce lo fanno pensare (AnsaFoto) – serieanews.comLa situazione dell’Inter è a suo modo paradossale. A un passo dal triplete, ora rischia di chiudere la stagione con lo spettro del famigerato zero tituli evocato da Mourinho nel 2010. 🔗serieanews.com

Nuova panchina in Serie A dopo l’Inter: “Vogliono Simone Inzaghi” | ESCLUSIVO - Il tecnico nerazzurro è stato accostato ai club della Premier League inglese. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, ecco dove La due giorni di Champions League si è chiusa eleggendo le migliori otto squadre d’Europa. A rappresentare l’Italia è rimasta ancora l’Inter, che agli ottavi ha avuto la meglio sul Feyenoord ed ora se la vedrà contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Probabili formazioni 35ª giornata Serie A 24-25, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare - SERIE A - Inzaghi farà turnover col Verona e rischia di perdere Lautaro anche per il ritorno con il Barcellona. Conte recupera Anguissa, nella Juventus Koopmein ... 🔗eurosport.it

Inter-Hellas Verona probabili formazioni Serie A: le scelte di Farris (via Inzaghi) - Inter-Hellas Verona e le probabili formazioni in Serie A in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inzaghi lascia l’Inter, ma resta in Serie A: incrocio bomba con la Juve - La più ingombrante e potenzialmente impattante è senza dubbio alcuno quella relativa al valzer di allenatori che si prepara a coinvolgere la gran parte delle big nostrane e che, inevitabilmente, avrà ... 🔗asromalive.it