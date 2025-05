Signora suo padre è morto ma lui chiama la figlia al telefono Avviata indagine interna all’ospedale di Campobasso

© Ilfattoquotidiano.it - “Signora suo padre è morto”, ma lui chiama la figlia al telefono. Avviata indagine interna all’ospedale di Campobasso padre, un uomo di 67 anni, era morto per un arresto cardiaco all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Poi, poco dopo, una nuova telefonata fatta dallo stesso uomo, in realtà vivo e vegeto. È la disavventura vissuta da una famiglia molisana dovuta, con ogni probabilità, a uno scambio di cartelle cliniche.“Signora, suo padre purtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco”. La chiamata arriva alla figlia del paziente, un 67enne che era ricoverato nel reparto di Medicina, improvvisamente nei giorni scorsi. La donna, di Ripalimosani in provincia di Campobasso, corre così in ospedale insieme alla sorella e allerta anche un’agenzia di pompe funebri. Le due arrivano al presidio e iniziano a parlare con una dottoressa quando sul telefono di una delle due arriva una telefonata. 🔗 Prima la comunicazione che il, un uomo di 67 anni, eraper un arresto cardiaco“Cardarelli” di. Poi, poco dopo, una nuova telefonata fatta dallo stesso uomo, in realtà vivo e vegeto. È la disavventura vissuta da una famiglia molisana dovuta, con ogni probabilità, a uno scambio di cartelle cliniche.“, suopurtroppo è. Ha avuto un arresto cardiaco”. Lata arriva alladel paziente, un 67enne che era ricoverato nel reparto di Medicina, improvvisamente nei giorni scorsi. La donna, di Ripalimosani in provincia di, corre così in ospedale insieme alla sorella e allerta anche un’agenzia di pompe funebri. Le due arrivano al presidio e iniziano a parlare con una dottoressa quando suldi una delle due arriva una telefonata. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

