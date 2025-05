Signora suo padre è appena morto La figlia riceve la telefonata choc dall’ospedale poi l’assurda scoperta

telefonata dai medici. dall’ospedale l’hanno chiamata dandole la notizia peggiore: “Signora, suo padre è purtroppo morto. Ha avuto un arresto cardiaco“. Ma successivamente è successo qualcosa di veramente incredibile e inaspettato.Infatti, questa donna che aveva appena saputo di aver perso il suo papà, morto in un letto di ospedale, ha avvisato sua sorella per comunicarle la tragica perdita. Inoltre, ha anche contattato un’agenzia di pompe funebri. Poi improvvisamente sul cellulare di una donna è apparso qualcosa di clamoroso.Leggi anche: “Papà è morto”, e si schianta in moto per la terribile notiziachoc dall’ospedale: dicono che il papà è morto, poi la clamorosa scopertaL’episodio ha avuto luogo all’ospedale Cardarelli della città di Campobasso, infatti il papà di questa donna era stato ricoverato nel reparto di Medicina. 🔗 Assurda storia dall’Italia, dove una donna ha ricevuto una drammaticadai medici.l’hanno chiamata dandole la notizia peggiore: “, suoè purtroppo. Ha avuto un arresto cardiaco“. Ma successivamente è successo qualcosa di veramente incredibile e inaspettato.Infatti, questa donna che avevasaputo di aver perso il suo papà,in un letto di ospedale, ha avvisato sua sorella per comunicarle la tragica perdita. Inoltre, ha anche contattato un’agenzia di pompe funebri. Poi improvvisamente sul cellulare di una donna è apparso qualcosa di clamoroso.Leggi anche: “Papà è”, e si schianta in moto per la terribile notizia: dicono che il papà è, poi la clamorosaL’episodio ha avuto luogo all’ospedale Cardarelli della città di Campobasso, infatti il papà di questa donna era stato ricoverato nel reparto di Medicina. 🔗 Caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Signora, suo padre è morto». Ma lui è vivo e telefona alla figlia: l’incredibile errore in ospedale per uno scambio di cartelle cliniche - Uno scambio di cartelle cliniche ha scatenato un drammatico errore all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove una famiglia è stata erroneamente informata della morte di un proprio congiunto. La storia ha avuto inizio quando la figlia di un uomo di 67 anni, ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale, ha ricevuto una telefonata: «Signora, suo padre purtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco». 🔗open.online

Errol Musk accusa il figlio Elon di essere un pessimo padre e di aver fatto morire il suo bambino in compagnia delle tate - In un'intervista senza filtri, Errol Musk accusa suo figlio di non aver mai saputo fare il padre, e rivanga la tragedia familiare legata alla morte del primogenito del CEO di Tesla 🔗vanityfair.it

Lanterns: Aaron Pierre ha appena svelato il suo nuovo look per John Stewart - L'attore è pronto a iniziare le riprese della nuova serie HBO incentrata sul mondo delle Lanterne Verdi della DC Secondo quanto riferito, la produzione di Lanterns è già iniziata, quindi da un giorno all'altro dovrebbe essere pubblicato un primo sguardo ufficiale per Hal Jordan e John Stewart, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e Aaron Pierre. Nel frattempo, lo stesso Pierre è apparso a un evento e ha mostrato quello che secondo molti potrebbe essere il nuovo look del supereroe del DCU. 🔗movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Michele Ferri e le 102 chiamate di Bergoglio: «Eri un Papa per amico, ti aspettavo al telefono»; Il Papa: una donna sarà a capo del Governatorato vaticano; Come è morto il padre di Carlo Conti, quando il conduttore aveva solo 18 mesi?; Chi è Carmela, la signora con i fiori gialli che il Papa ha salutato: Ha guardato solo me, non sono degna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dichiarato morto, ma è vivo e viene dimesso dall’ospedale - Dichiarato morto per errore, l'incidente all'ospedale di Campobasso è stato causato da una confusione nelle cartelle cliniche. A raccontare i dettagli della vicenda sono stati i familiari dell'uomo. 🔗notizie.it