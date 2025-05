Sicurezza sul lavoro un riconoscimento per le aziende migliori

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro, un riconoscimento per le aziende migliori aziende del territorio che si sono distinte nei settori innovazione e Sicurezza sul lavoro. Fra queste sono state insignite di una targa di merito per il miglioramento delle condizioni di lavoro, Romina e Rossella Rossi, titolari della lavanderia ‘La Makkia’ di Servigliano. Le due sorelle hanno da sempre puntato sull’innovazione e lo sviluppo per dare un servizio sempre migliore ai clienti ed inoltre rendere il luogo di lavoro, per loro ed i propri dipendenti, più sicuro ed efficiente e per ultimo, ma non per importanza, prestando attenzione al rispetto ambientale con l’eco sostenibilità del ‘Sensene’ che alimenta la macchina per il lavaggio a secco di ultima generazione in sostituzione dei vecchi. 🔗 Si è tenuta nei giorni scorsi a Sant’Elpidio a Mare la cerimonia di premiazione organizzata dalle associazione Ebam (Ente Bilaterale Artigianato Marche) e Opram (Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche) rivolta alledel territorio che si sono distinte nei settori innovazione esul. Fra queste sono state insignite di una targa di merito per il miglioramento delle condizioni di, Romina e Rossella Rossi, titolari della lavanderia ‘La Makkia’ di Servigliano. Le due sorelle hanno da sempre puntato sull’innovazione e lo sviluppo per dare un servizio sempre migliore ai clienti ed inoltre rendere il luogo di, per loro ed i propri dipendenti, più sicuro ed efficiente e per ultimo, ma non per importanza, prestando attenzione al rispetto ambientale con l’eco sostenibilità del ‘Sensene’ che alimenta la macchina per il lavaggio a secco di ultima generazione in sostituzione dei vecchi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Confimprese Taranto, ‘record sanzioni per violazioni sicurezza’ Greco: importante lavoro del Nil, aziende si adeguino - Tarantini Time Quotidiano“I numeri che emergono dai dati forniti dai carabinieri del Nil di Taranto che riguardano gli accertamenti compiuti nel 2024 sono devastanti e preoccupanti: su 233 controlli effettuati 150 aziende sono risultate irregolari a vario titolo. Il lavoro svolto dai militari del Nucleo Tutela lavoro rappresenta un monito per le imprese tarantine”. Lo dichiara Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto, commentando i risultati diffusi dai carabinieri del Nil per il periodo compreso tra gennaio 2024 e gennaio 2025, che hanno portato inoltre a contestare sanzioni ... 🔗tarantinitime.it

L’anno delle stragi sul lavoro, da Enel Green Power a Eni: “Le aziende forti non appaltino la sicurezza” - Asfissiati, schiacciati, dilaniati o bruciati vivi. Sempre coinvolti in grandi incidenti sul lavoro, spesso operai dell’appalto e del subappalto in molti casi con una grande azienda come committente che, in tre episodi, era riferibile al pubblico. Bisogna guardarle da lontano le stragi sul lavoro del 2024 per coglierne il minimo comun denominatore. Ventisette morti, ventisette lavoratori mai tornati a casa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lavoro nero e sicurezza nella aziende agricole, denunciati tre imprenditori - Fermo, 5 marzo 2025 - Controlli a tappeto presso le aziende agricole, tre imprenditori denunciati, diversi operai in nero scoperti, con irregolarità e sanzioni per 30mila euro. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo e di quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento nel settore delle imprese agricole e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della sicurezza dei lavoratori. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Sicurezza sul lavoro, un riconoscimento per le aziende migliori; L'Asl To5 consegna alle aziende del territorio il riconoscimento di «Luogo di lavoro che promuove salute; Aggiornamenti 2025 sul tesserino di riconoscimento in cantiere; Tesserini di riconoscimento e collegato lavoro: i chiarimenti dell’Inl. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L’AI per la sicurezza: i riconoscimenti alle ditte - Premiazione per le aziende del territorio che sono riuscite a distinguersi nella formazione e nella cultura della prevenzione dei lavoratori. 🔗msn.com

Sicurezza sul lavoro, obbligo e opportunità per le aziende - La sicurezza sul lavoro nelle aziende non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori. 🔗tpi.it

Lavoro, allo studio benefit penali per aziende virtuose: ecco come - Le risorse dovrebbero arrivare dalle somme non spese dall’Inail o dagli avanzi di gestione dell’Istituto. Dal 14 aprile aperto il bando Inail da 600 milioni per un contributo a fondo perduto fino a 13 ... 🔗msn.com