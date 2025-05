Sicurezza su camion e autobus giro di vite con la polizia stradale | parte la seconda operazione Truck & Bus

Più sicurezza su autobus e treni: arrivano le bodycam per il personale Tua - Più sicurezza per il personale Tua che viaggi su gomma e ferro oltre che per i verificatori dei titoli di viaggio: saranno dotati di bodycam. Ad annunciarlo è la società stessa che con un investimento di circa 97mila euro ha acquistato otto slot di telecamere indossabili in grado di registrare... 🔗ilpescara.it

Violento scontro tra autobus e camion. Paura per 30 bambini in gita scolastica - L'incidente si è verificato lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone 🔗ilgiornale.it

Pneumatici Continental per camion, autobus e furgoni: come riducono i costi operativi - Continental ha sviluppato nuovi pneumatici per camion, autobus e furgoni con l’obbiettivo ... pneumatici ricostruiti con lo stesso livello di sicurezza e chilometraggio dei nuovi, ma con un ... 🔗msn.com