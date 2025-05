Sicurezza stradale e mobilità sostenibile corteo in bici per le vie della città

© Ferraratoday.it - Sicurezza stradale e mobilità sostenibile, corteo in bici per le vie della città Una mattinata di commozione e ricordo. E’ quanto accaduto sabato, lungo le strade di Ferrara, nell’area di via Pomposa. Una trentina di persone (appartenenti a Caldirolo Libera, Koesione22, Fiab, Forum Ferrara Partecipata e Co-Housing san Giorgio), molte con gilet gialli e cartelli con slogan per. 🔗 Ferraratoday.it

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: il progetto "TOPCLUB" fa tappa a Moncalieri - Martedì 11 febbraio 2025, l’Istituto Tecnico Pininfarina di Moncalieri ha ospitato la nona tappa del TOPCLUB – A scuola di Sicurezza Stradale con FIAT, un progetto formativo promosso da FIAT e gestito da Neways in collaborazione con UNASCA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della... 🔗torinotoday.it

Sicurezza stradale e mobilità efficiente, piano da oltre un milione di euro - La giunta veneziana vara il progetto di manutenzione della viabilità principale della città per un importo di 1,23 milioni di euro. Il piano include sia i lavori di pronto intervento (attivi 24 ore su 24 per la colmatura di buche, il ripristino della segnaletica incidentata e la risoluzione di... 🔗veneziatoday.it

