Sicurezza energetica così dialoghiamo con gli Usa su nucleare e non solo Parla Corvaro

L'energia di oggi e l'energia che verrà. Sfide vere, difficili, con ogni probabilità storiche. Tanto vale lavorarci insieme, con le migliori teste in circolazione. L'Italia attende ancora di sapere se il nucleare pulito e di ultima generazione tornerà nel novero delle sue fonti. Eppure, nelle more, il cambiamento del mix energetico è già in atto: nuovo gas dall'Africa, in sostituzione da quello comprato alla Russia, più rinnovabili, più sole e più vento. E ancora, forse, il carbone. Il salto di qualità, però, richiede visione e una buona cassetta degli attrezzi, a cominciare da regole chiare e investimenti fruttiferi. Molto, dunque, si può imparare da altre grandi economie, a cominciare da quella americana.Francesco Corvaro, da due anni inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano, e docente all'Università Politecnica delle Marche, è da poco rientrato proprio dagli Stati Uniti.

