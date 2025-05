Sicurezza e degrado in via Cavallotti | il sindaco annuncia rinforzi

© Pordenonetoday.it - Sicurezza e degrado in via Cavallotti: il sindaco annuncia rinforzi Cavallotti resta al centro dei riflettori dopo le ripetute segnalazioni dei residenti del posto. Le persone si trovano a dover affrontare delle condizioni di disagio durante gli orari serali da quando hanno aperto tre negozi che vendono alcolici e superalcolici. Nonostante le denunce. 🔗 Viaresta al centro dei riflettori dopo le ripetute segnalazioni dei residenti del posto. Le persone si trovano a dover affrontare delle condizioni di disagio durante gli orari serali da quando hanno aperto tre negozi che vendono alcolici e superalcolici. Nonostante le denunce. 🔗 Pordenonetoday.it

Emergenza sicurezza, a Mirafiori i residenti scendono in piazza: "C'è troppo degrado" - I cittadini di Mirafiori nord questa mattina – sabato 15 marzo 2025 – sono scesi in piazza per manifestare denunciare il degrado che opprime il territorio sul quale vivono. I residenti della zona di via Sanremo si sono riuniti in un comitato e hanno deciso, nonostante la pioggia, di sfilare in... 🔗torinotoday.it

I Comitati di quartiere incontrano i cittadini, focus su sicurezza e degrado. "Per una Rimini più unita e partecipata" - Erano oltre 100 i cittadini che martedì sera, 8 aprile, hanno affollato la sala dell’ex Quartiere 3 per partecipare all’incontro promosso dal Comitato Rimini Sud. “Una serata intensa - spiega il direttivo del Comitato -, animata da un confronto vero, aperto e costruttivo. Proprio ciò che... 🔗riminitoday.it

Osimo stazione, vandali nell’ex struttura commerciale. I residenti protestano per degrado e sicurezza - Sono di nuovo i residenti di Osimo Stazione ad alzare la voce contro la presenza, già denunciata, di giovani vandali nei pressi del play park, che bivaccano anche di giorno, distruggono gli arredi, lasciano sporcizia. In particolare nel mirino è un vecchio stabile che versa nel totale degrado, una ex struttura commerciale a oggi dismessa, piena di scritte con simboli nazisti fatti con lo spray azzurro e nero, sporcizia, immondizia e porte rotte a sprangate. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sicurezza e degrado in via Cavallotti: il sindaco annuncia rinforzi; Marsala, oggi c'è il consiglio comunale. Sicurezza, degrado urbano e lavori pubblici al centro dell'ultima seduta; Risse e degrado a Pordenone, in via Cavallotti arrivano le sentinelle dei palazzi; Rieti, lavori al via per la messa in sicurezza del Velino da Ponte Cavallotti a Valle Oracola.

Degrado, tornano gli «sbandati» in via Cavallotti: residenti sul piede di guerra - PORDENONE - Torna prepotentemente a galla il problema di via Cavallotti dove soprattutto la sera - si lamentano i residenti, ma anche i commercianti della zona - è sempre più ... 🔗ilgazzettino.it

Degrado piazza Cavallotti, intesa Comune-Carrefour per aumentare la sicurezza e il decoro - MANTOVA, 2 nov. - Carrefour Italia ha deciso di investire ancor di più nella sicurezza del noto supermercato di piazza Cavallotti aperto 24 ore ... creando spesso disordini e alimentando il senso di ... 🔗altramantova.it