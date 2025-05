Sicilia | stanziati oltre 26 milioni per sostenere gli studenti meritevoli

Siciliana ha stanziato un totale di 26 milioni e 669 mila euro a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario. Le risorse, derivanti dai fondi comunitari FSE+ 2021-2027, consentono di coprire integralmente tutte le richieste di borsa di studio presentate agli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna, includendo anche gli studenti risultati idonei ma inizialmente non assegnatari.L'articolo Sicilia: stanziati oltre 26 milioni per sostenere gli studenti meritevoli . 🔗 Per l’anno accademico 20242025, la Regionena ha stanziato un totale di 26e 669 mila euro a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario. Le risorse, derivanti dai fondi comunitari FSE+ 2021-2027, consentono di coprire integralmente tutte le richieste di borsa di studio presentate agli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna, includendo anche glirisultati idonei ma inizialmente non assegnatari.L'articolo26pergli. 🔗 Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Il futuro è qui", oltre tre milioni "per i giovani e il loro benessere": Distretto 26 primo in Sicilia - Il progetto del Distretto 26 Messina si è classificato primo in Sicilia e terzo in Italia su 60 finanziabili a livello nazionale su 184 candidature giunte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In città e nel Distretto di Messina, da oggi, c’è una importante novità, è stata ammessa... 🔗messinatoday.it

Il futuro è qui, oltre tre milioni "per i giovani e il loro benessere": Distretto 26 primo in Sicilia - Il progetto del Distretto 26 Messina si è classificato primo in Sicilia e terzo in Italia su 60 finanziabili a livello nazionale su 184 candidature giunte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In città e nel Distretto di Messina, da oggi, c’è una importante novità, è stata ammessa... 🔗messinatoday.it

Meteo, fronte freddo in arrivo in Sicilia: "A Palermo i valori massimi non andranno oltre i 16 gradi" - Dopo alcuni giorni di caldo "anomalo", i prossimi giorni - che coincidono, da calendario, con la fine dell'inverno - saranno caratterizzati da un fronte freddo in arrivo. E' quanto sostiene Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, che disegna le previsioni per i prossimi giorni... 🔗palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Approvata la convenzione per la riqualificazione viaria della zona industriale: stanziati 50 milioni di euro; Università, per le borse di studio alla Sicilia oltre settanta milioni; Il traffico invisibile dalla Calabria in Sicilia di cocaina e buste di soldi; In Sicilia fino al 6 gennaio 2025 si potrà chiedere il contributo regionale che taglia del 50% il prezzo del biglietto. Previsti sconti anche per treni e bus urbani a Palermo e Catania. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Più fondi per borse di studio in sicilia: 26,6 milioni per sostenere studenti universitari meritevoli nel 2024/2025 - La Regione Sicilia aumenta a 26,6 milioni di euro le borse di studio per 7.826 studenti idonei grazie ai fondi europei Fse+ 2021-2027, estendendo il sostegno agli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed ... 🔗gaeta.it

Università, stanziati altri 26,6 milioni per le borse di studio Ersu - La Regione ha stanziato ulteriori 26,6 milioni di euro per finanziare le borse di studio universitarie attraverso i quattro Ersu dell’Isola. 🔗newsicilia.it

Borse di studio Ersu, stanziati altri 26,6 milioni dalla Regione. Turano: “Potranno riceverla quasi ottomila studenti idonei non assegnatari” - Più fondi per le borse di studio nell'anno accademico 2024/2025. Oltre 26 milioni di euro, i fondi destinati ai quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia per gli st ... 🔗ilsicilia.it