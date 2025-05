Sicilia | finanziamenti aggiuntivi per garantire le borse di studio universitarie a tutti gli idonei

Siciliana ha destinato 26,669 milioni di euro a sostegno del diritto allo studio universitario e delle borse di studio universitarie. Le risorse, provenienti dal programma FSE+ 2021-2027, permetteranno di soddisfare integralmente le richieste di borsa di studio universitaria presentate presso gli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna, includendo . Sicilia: finanziamenti aggiuntivi per garantire le borse di studio universitarie a tutti gli idonei Scuolalink. 🔗 Per l’anno accademico 20242025, la Regionena ha destinato 26,669 milioni di euro a sostegno del diritto allouniversitario e delledi. Le risorse, provenienti dal programma FSE+ 2021-2027, permetteranno di soddisfare integralmente le richieste di borsa diuniversitaria presentate presso gli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna, includendo .perledigliScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Gal Sicilia, il presidente uscente Brandara scrive al ministro Fratin: “Difficoltà per chi ha ottenuto i finanziamenti” - Uno degli ultimi atti del presidente del Gal Sicilia centro meridionale Maria Grazia Brandara, ex sindaco di Naro, è stato quello di scrivere al ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Al rappresentante del governo guidato da Giorgia Meloni sono state poste all'attenzione le difficoltà... 🔗agrigentonotizie.it

Legacoop e Legacoopsociali Sicilia: "Garantire la continuità delle politiche sociali" - "Mettere al centro il benessere e la tutela delle persone di cui si ha cura è possibile soltanto se, nel sistema di welfare, già fragile, si garantisce la continuità dei percorsi progettuali già avviati". A dirlo sono Legacoop Sicilia e Legacoopsociali Sicilia in merito alle possibili dimissioni... 🔗palermotoday.it

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA - La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garanzia credito per le imprese: risorse Pr Fesr nel fondo regionale; Studenti con disabilità in Sicilia, 5 milioni dalla Regione per garantire servizi Asacom e aggiuntivi; Enti locali, la Regione trasferisce ai Comuni 76,8 milioni per le spese correnti 2024; Bonus caro-mutui, giunte oltre 32 mila richieste. Schifani e Falcone: «Ci saranno i fondi per tutti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Liste d’attesa in Sicilia, Ternullo: “Serve una regia condivisa per garantire cure tempestive a tutti” - La Sicilia, con il presidente Schifani sta già facendo la ... non è stato utilizzato. Su un finanziamento totale di 1.371.956.271 euro per gli anni 2022-23-24 da parte del ministero della Salute per ... 🔗ilsicilia.it

Approvato il finanziamento aggiuntivo per i Consultori familiari - L'obiettivo è garantire i benefici aggiuntivi finanziati ... iniziali e la consulenza devono essere ridotti grazie ai finanziamenti aggiuntivi”. Così la PA di Bolzano annuncia il via libera ... 🔗quotidianosanita.it

Sicilia, oltre 150 milioni per acqua e depurazione: al via i finanziamenti - evidenziando come la Sicilia stia compiendo un passo significativo per adeguarsi alle normative europee sulla depurazione delle acque. “Questo finanziamento – ha dichiarato – darà una forte ... 🔗catania.liveuniversity.it