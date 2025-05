Siamo ancora in tempo a trasformare il blackout spagnolo in un’opportunità

Non è stato un attacco informatico a causare il vasto blackout che lunedì 28 aprile ha lasciato la Spagna e il Portogallo senza elettricità per ore, dicono le autorità. Non ci sono prove nemmeno di una responsabilità delle energie rinnovabili, ma tanti giornali – anche italiani – si sono comunque lanciati all'attacco, più per affermare un pregiudizio ideologico che per fornire un resoconto ragionato dei fatti. «Collegare l'incidente di lunedì alle rinnovabili non è corretto», ha dichiarato la presidente di Red Eléctrica, la società che gestisce la rete elettrica spagnola.Cosa sia successo esattamente, tuttavia, non è ancora chiaro. Intorno alle 12:30 del 28 aprile si è verificata un'oscillazione della frequenza sulla rete elettrica spagnola, che deve rimanere – come nel resto d'Europa – a cinquanta hertz; questa oscillazione ha portato automaticamente il sistema a "staccare" dalla rete alcuni impianti energetici per ragioni di sicurezza.

