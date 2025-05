Si ustiona mentre accende la griglia | 71enne in elisoccorso al Maggiore

© Parmatoday.it - Si ustiona mentre accende la griglia: 71enne in elisoccorso al Maggiore ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma il 71enne che, nella mattinata di sabato 3 maggio, è rimasto gravemente ustionato dal liquido infiammabile, mentre stava tentando di accendere la griglia per il barbecue. L'episodio è avvenuto a Borghetto, frazione del comune di. 🔗 E' ricoverato nel Centroti dell'Ospedaledi Parma ilche, nella mattinata di sabato 3 maggio, è rimasto gravementeto dal liquido infiammabile,stava tentando dire laper il barbecue. L'episodio è avvenuto a Borghetto, frazione del comune di. 🔗 Parmatoday.it

Si ustiona mentre accende il barbecue, 71enne in elisoccorso a Parma - Soccorsi in azione a Borghetto per un settantunenne che, poco dopo le 10 di sabato 3 maggio, è rimasto gravemente ustionato dal liquido infiammabile che stava utilizzando per accendere la griglia del barbecue. Un ritorno di fiamma inaspettato gli ha avvolto gambe e mani. L’uomo ha riportato... 🔗ilpiacenza.it

