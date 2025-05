Si sente male a casa | trovato morto in una pozza di sangue

© Padovaoggi.it - Si sente male a casa: trovato morto in una pozza di sangue morto tra le mura della sua abitazione di via Franceschina Oscar Brogio, 62 anni, dipendente della ditta Padova Gas di proprietà del fratello Diego. Da una prima ricostruzione oggi era atteso al lavoro, ma non si è presentato. I colleghi preoccupati l'hanno. 🔗 Dramma oggi 3 maggio a Cadoneghe. E'tra le mura della sua abitazione di via Franceschina Oscar Brogio, 62 anni, dipendente della ditta Padova Gas di proprietà del fratello Diego. Da una prima ricostruzione oggi era atteso al lavoro, ma non si è presentato. I colleghi preoccupati l'hanno. 🔗 Padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Si sente male in casa dopo pranzo e muore, trovato senza vita dalla madre - Un uomo di 48 anni si è sentito improvvisamente male ed è morto mentre era nella sua casa di Scafa. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 15 dopo pranzo. Il 48enne è stato ritrovato riverso a terra nella sua stanza dalla madre. Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp La quale ha... 🔗ilpescara.it

Malore improvviso, si sente male in casa e muore: aveva solo 43 anni - Si è sentita male in casa, abitava a Bovezzo, e non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale: Michela Cherubini è morta a soli 43 anni. L'ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali, probabilmente a causa di un malore, forse un infarto, ma la Procura ha comunque disposto che... 🔗bresciatoday.it

Donna incinta si sente male dopo furto in casa, i ladri tentano di forzare una cassaforte con dentro armi - TRIESTE - Una donna in gravidanza si sente male quando scopre che la casa è stata svaligiata. E’ successo in via Angelo Emo, la coppia è tornata a casa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 febbraio, e ha trovato la casa a soqquadro, realizzando che ignoti ladri avevano forzato la porta... 🔗triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Si sente male a casa: trovato morto in una pozza di sangue; Si sente male in casa dopo pranzo e muore, trovato senza vita dalla madre; Si sente male mentre rientra a casa, Alessandro muore a soli 45 anni: trovato senza vita sulle scale; Donna incinta si sente male dopo furto in casa, i ladri tentano di forzare una cassaforte con dentro armi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Si sente male mentre rientra a casa, Alessandro muore a soli 45 anni: trovato senza vita sulle scale - TRIESTE – FRANCENIGO (TREVISO) – Un malore improvviso ha interrotto la vita di Alessandro Bressan, 45 anni, stimato professionista nel settore informatico, residente da anni nel capoluogo giuliano. 🔗nordest24.it

Livorno, la madre non lo sente da giorni e dà l'allarme: trovato morto in casa a 45 anni - L’allarme A dare l’allarme è stata la madre di Sanesi che, non sentendo il figlio ... una volta entrati in casa verso le 11,15 di ieri mattina, hanno trovato il 45enne nel salotto, immobile. 🔗msn.com