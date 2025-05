Si schianta con l’auto poi fugge a piedi nelle campagne

© Ilrestodelcarlino.it - Si schianta con l’auto, poi fugge a piedi nelle campagne schiantarsi contro il muro della strada. Tutto è accaduto intorno alle 21, l’auto che proveniva da San Benedetto in direzione Ascoli, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli, intervenuti sul luogo per i rilievi, ha perso il controllo. Un urto che ha richiamato moltissime persone sul luogo, l’uomo alla guida è uscito dall’abitacolo insanguinato, poi si è dileguato verso la strada di Collecchio, facendo perdere le sue tracce, complice il buio. 🔗 Ascoli, 3 maggio 2025 – Attimi di paura a Castel di Lama. Giovedì sera, un’auto, una Mercedes, all’altezza della rotatoria sulla Salaria, bivio Offida, è uscita di strada, travolgendo i cartelli pubblicitari e finendo la corsa piombando contro il muro della rotatoria. Un urto violentissimo, per fortuna in quel momento sul luogo non transitavano né pedoni né auto, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato ben più grave. Nella corsa ‘impazzita’, il veicolo ha divelto diversi cartelli pubblicitari prima dirsi contro il muro della strada. Tutto è accaduto intorno alle 21,che proveniva da San Benedetto in direzione Ascoli, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli, intervenuti sul luogo per i rilievi, ha perso il controllo. Un urto che ha richiamato moltissime persone sul luogo, l’uomo alla guida è uscito dall’abitacolo insanguinato, poi si è dileguato verso la strada di Collecchio, facendo perdere le sue tracce, complice il buio. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Si schianta con l'auto sulla provinciale e fugge a piedi: il mezzo era stato rubato - Di essere soccorso non ha proprio voluto saperne: anzi. Dopo essere finito con una Fiat 500 X, risultata rubata, contro un muretto a secco, il suo primo pensiero è stato quello di sparire... 🔗quotidianodipuglia.it

Camion pieno di rame si schianta contro auto a Capodichino, l’autista fugge a piedi: traffico impazzito - Incidente nei pressi dell'Aeroporto di Capodichino. Sul posto la Polizia Locale. Il camion si è scontrato con l'auto che lo precedeva.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Monreale, si schianta contro un’auto e fugge, l’incidente ripreso da una telecamera - Un incidente notturno a Monreale ha visto un’auto pirata danneggiare un’altra vettura parcheggiata e fuggire senza lasciare recapiti. L’episodio, avvenuto in via Antonio Veneziano, nei pressi del civico 198, domenica sera intorno alle 21:40, è stato ripreso da un sistema di videosorveglianza. Il figlio del proprietario dell’auto danneggiata, un uomo di 75 anni, lancia un […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si schianta con l’auto, poi fugge a piedi nelle campagne; Camion pieno di rame si schianta contro auto a Capodichino, l'autista fugge a piedi: traffico impazzito; Si schianta in auto contro una casa e fugge a piedi, lasciandosi alle spalle un'impalcatura pericolante e una; Si schianta con l'auto sulla provinciale e fugge a piedi: il mezzo era stato rubato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si schianta con l’auto, poi fugge a piedi nelle campagne - Ascoli, incidente in Vallata: il veicolo è finito contro il muro della rotatoria sulla Salaria, al bivio per Offida ... 🔗msn.com

Scappa in auto dai carabinieri e si schianta contro un muro, poi spintona i militari per fuggire: denunciata - A Cremona una 53enne ubriaca è fuggita dall'alt dei carabinieri ed è stata inseguita dai militari fino a quando si è schiantata contro il muro di un ... 🔗fanpage.it

Fuggono a un controllo in via Aleotti, si schiantano con l'auto e scappano a piedi ma vengono bloccati: due stranieri in manette - Alla vista della volante non si sono fermati e anzi hanno pestato sul gas. E hanno cercato di fuggire. Un controllo della polizia si è trasformato in inseguimento ieri sera in via Aleotti intorno alle ... 🔗gazzettadiparma.it