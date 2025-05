Si schianta al Passo del Penice in ospedale con l' elicottero

Un motociclista di 25 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Parma dopo una caduta al Passo del Penice a Bobbio, in provincia di Piacenza. È successo nel pomeriggio di sabato: il giovane, impegnato in un giro in moto, ha perso il controllo del suo mezzo cadendo accidentalmente e procurandosi un trauma cranico.

