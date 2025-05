Si ritira il coach più longevo e carismatico della Nba

AGI - A partire dal prossimo autunno la Nba non sarà più la stessa. Gregg Popovich, storico coach dei San Antonio Spurs, ha annunciato il proprio ritiro dopo 29 stagioni consecutive alla guida della franchigia texana. La notizia è stata confermata venerdì dalla stessa società. Si tratta di un passaggio epocale che vede come protagonista uno dei santoni più venerati dell'intero sport americano, un punto di riferimento per diverse generazioni di appassionati. Popovich guidava gli Spurs dal 1996, un record assoluto. In Europa, in particolare in Francia, il suo nome è legato ai successi di Tony Parker e alla crescita del talento emergente Victor Wembanyama. In Italia, invece, al rapporto creato con Marco Belinelli e, soprattutto, con il coach di Milano, Ettore Messina, suo ex collaboratore sulla panchina texana.

