© Bolognatoday.it - Si masturba davanti alla scuola primaria: arrestato arrestato un uomo di 47 anni per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, italiano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato sorpreso a. 🔗 Durante un'operazione di controllo nel quartiere Bolognina, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile, insieme ai militari dell'Esercito Italiano, hannoun uomo di 47 anni per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, italiano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato sorpreso a. 🔗 Bolognatoday.it

