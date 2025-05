Si innamora della vicina e la perseguita | aveva anche le sue foto sul comodino

Si innamora della vicina e la perseguita: aveva anche le sue foto sul comodino

Un 44enne di Vico Equense è stato tratto in arresto con questa accusa dai carabinieri del posto. Tutto è iniziato quando la donna si è trasferita in un appartamento accanto al suo, nel centro città. Inizialmente sembrava tutto nella normalità: incontri.

