Si fingono poliziotti svizzeri per truffare una 92enne | due nei guai

© Casertanews.it - Si fingono poliziotti svizzeri per truffare una 92enne: due nei guai poliziotti svizzeri per truffare una 92enne. Un 20enne ed un 44enne, originari delle province di Caserta e Napoli, sono stati denunciati dalla polizia locale di Milano.I due, presentandosi come agenti della polizia svizzera, hanno detto alla donna che il figlio era rimasto in un. 🔗 Si sono fintiperuna. Un 20enne ed un 44enne, originari delle province di Caserta e Napoli, sono stati denunciati dalla polizia locale di Milano.I due, presentandosi come agenti della polizia svizzera, hanno detto alla donna che il figlio era rimasto in un. 🔗 Casertanews.it

