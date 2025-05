Si ferma in mezzo all’autostrada e provoca un tamponamento a catena

catenato un acceso dibattito sulla sicurezza stradale negli Stati Uniti. A innescarlo è stato un incidente avvenuto mercoledì 30 aprile sulla Interstate 71 South a Columbus, in Ohio. Un conducente ha causato un tamponamento a catena fermandosi in mezzo all'autostrada, e a seguito dell'episodio il Dipartimento dei Trasporti dell'Ohio (ODOT) ha deciso di cogliere l'occasione per impartire una vera e propria lezione di educazione stradale.L'episodio, immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell'ODOT, ha mostrato un veicolo rosso procedere nella corsia centrale con la freccia accesa. Il conducente, probabilmente colto dal panico per aver mancato l'uscita desiderata, ha pensato bene di arrestarsi completamente nel cuore dell'autostrada.

