Si fa mordere da 202 serpenti per diventare immune dal sangue di Tim Friede arriva un siero anti-veleno

serpenti, in totale 202. Circa 654 dosi di veleno estratto dai rettili iniettati direttamente nelle vene, nel tentativo di diventare completamente immune dai loro morsi. Un obiettivo raggiunto dopo atroci dolori («Quasi ogni morso è come cento punture d’ape») e rischi inimmaginabili, sfiorando la morte dopo quattro giorni di coma per due ferite nel giro di pochi minuti. Ora l’ex camionista americano Tim Friede, o meglio il suo sangue, è responsabile dello sviluppo dei primi vaccini anti-veleno. Agli scienziati Jacob Glanville e Peter Kwong sono bastati due dei miliardi di anticorpi sviluppati da Friede negli anni.Un’ossessione rischiosissima e il primo contatto con gli scienziatiTutto nasce da una passione personale: Tim Friede è un collezionista dilettante di serpenti. 🔗 Oltre 18 anni di morsi di, in totale 202. Circa 654 dosi diestratto dai rettili iniettati direttamente nelle vene, nel tentativo dicompletamentedai loro morsi. Un obiettivo raggiunto dopo atroci dolori («Quasi ogni morso è come cento punture d’ape») e rischi inimmaginabili, sfiorando la morte dopo quattro giorni di coma per due ferite nel giro di pochi minuti. Ora l’ex camionista americano Tim, o meglio il suo, è responsabile dello sviluppo dei primi vaccini. Agli scienziati Jacob Glanville e Peter Kwong sono bastati due dei miliardi dicorpi sviluppati danegli anni.Un’ossessione rischiosissima e il primo contatto con gli scienziatiTutto nasce da una passione personale: Timè un collezionista dilettante di. 🔗 Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si fa mordere 856 volte dai serpenti più velenosi del mondo, dal sangue di Tim Friede arriva un antidoto universale - Per 18 anni Tim Friede si è fatto mordere deliberatamente dai serpenti più velenosi al mondo o si è iniettato il loro veleno. Oggi, grazie ai suoi preziosissimi anticorpi,... 🔗leggo.it

Si fa mordere centinaia di volte da serpenti velenosi: dal sangue di Tim un antidoto “universale” - Per 18 anni Tim Friede si è fatto mordere deliberatamente dai serpenti più velenosi al mondo o si è iniettato il loro veleno. Oggi, grazie ai suoi preziosissimi anticorpi, è stato creato un antidoto sperimentale in grado di proteggere da molte specie letali, come cobra, taipan e mamba nero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Volevo spingermi il più vicino possibile alla morte, ero curioso”: si fa mordere da 850 serpenti velenosi che “ucciderebbero un cavallo”, la storia di Tim Friede - Si è fatto mordere volontariamente più di 850 volte, facendosi iniettare dosi di veleno che “normalmente ucciderebbero un cavallo“. Mamba neri, cobra reali, taipan, serpenti tigre: per 18 anni, Tim Friede, 57 anni, erpetologo autodidatta del Wisconsin, ha flirtato con la morte, spinto da “semplice curiosità” e dal desiderio di proteggersi, sviluppando un’incredibile iper-immunità ai veleni più letali del pianeta. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Si fa mordere 202 volte da serpenti velenosi e ora è un 'vaccino vivente', l'incredibile storia di Tim Friede; Morso 202 volte dai suoi serpenti: Tim Friede ha donato il sangue alla scienza e ora c'è un antidoto nuovo; Si fa mordere 202 volte da serpenti velenosi e ora è un 'vaccino vivente', l'incredibile storia di Tim Friede; Morso 202 volte dai suoi serpenti: Tim Friede ha donato il sangue alla scienza e ora c'è un antidoto nuovo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Si fa mordere 202 volte da serpenti velenosi e ora è un 'vaccino vivente', l'incredibile storia di Tim Friede - "Volevo spingermi il più vicino possibile alla morte, ero curioso": si fa mordere da 850 serpenti velenosi che "ucciderebbero un cavallo", la storia di Tim Friede ... 🔗informazione.it

Morso 202 volte dai suoi serpenti: ha donato il sangue alla scienza e ora c'è un antidoto nuovo - Tim Friede era un collezionista di serpenti: ha deciso di immunizzarsi da solo con un metodo che lo ha (anche) portato in coma quattro giorni. Oggi però il suo sangue contiene miliardi di anticorpi sp ... 🔗msn.com

Si fa mordere centinaia di volte da serpenti velenosi: dal sangue di Tim un antidoto “universale” - Per 18 anni Tim Friede si è fatto mordere deliberatamente dai serpenti più velenosi al mondo o si è iniettato il loro veleno ... 🔗fanpage.it