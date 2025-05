Si è fatto mordere più di 200 volte dai serpenti | ora è un vaccino vivente

© Today.it - Si è fatto mordere più di 200 volte dai serpenti: ora è un "vaccino vivente" fatto mordere volontariamente più di 200 volte da serpenti velenosi, facendosi iniettare dosi di veleno che "normalmente ucciderebbero un cavallo". Dai mamba neri ai cobra reali passando per i serpenti tigre. E lo ha fatto per 18 anni. Una storia singolare quella di Tim Friede, ex meccanico. 🔗 Si èvolontariamente più di 200davelenosi, facendosi iniettare dosi di veleno che "normalmente ucciderebbero un cavallo". Dai mamba neri ai cobra reali passando per itigre. E lo haper 18 anni. Una storia singolare quella di Tim Friede, ex meccanico. 🔗 Today.it

L’uomo che si è fatto mordere dai serpenti 200 volte. Il suo sangue oggi è un siero antiveleno - Tim Friede, 45 anni, appassionato di rettili velenosi, da 18 anni si provoca morsi o si inietta veleno per diventare immune. Oggi la sua vita diventa un esperimento scientifico su Cell, che può dare speranza a 100mile vittime all’anno 🔗repubblica.it

