Si cerca Paula studentessa di 23 anni scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo

© Ecodibergamo.it - Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì 30 aprile verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo a Bergamo. 🔗 L’APPELLO.Suarez Soto, è svanita nel nulla30 aprile verso mezzogiorno in zonaa Bergamo. 🔗 Ecodibergamo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì a Bergamo - Bergamo. Sono ore di apprensione per la famiglia Suarez per la scomparsa di Paula, 23 anni, studentessa all’Università di Bergamo, scomparsa mercoledì 30 aprile. Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo. Era uscita di casa per andare alla biblioteca dell’Università di Bergamo, frequenta il corso di Scienze dell’educazione, e da quel momento non si hanno più sue notizie. 🔗bergamonews.it

Esce di casa la mattina presto senza cellulare e scompare: si cerca una studentessa di 15 anni - La 15enne Sasha Zamuner nella mattina presto di ieri 20 febbraio è uscita di casa ed è scomparsa: non avrebbe con sé né cellulare né documenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Promessa Anticipazioni 23 marzo 2025: Curro cerca di fare pace con Cruz mentre Manuel sconvolge Catalina - Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 23 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Curro vorrà fare pace con Cruz e mettere fine alla loro guerra. Intanto Manuel correrà da sua sorella e Catalina sarà molto sorpresa di vederlo. Ecco nel dettaglio cosa accadrà. 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo; Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì a Bergamo; Bergamo, scomparsa Paula Suarez Soto, studentessa di 23 anni. La mamma: «Temiamo possa esserle successo qualcosa di brutto»; La mamma di Paula, morta per un’ulcera: “Ho il cuore spezzato, non deve capitare mai più”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo - L’APPELLO. Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì 30 aprile verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo a Bergamo. 🔗ecodibergamo.it