Si avvicina alla vittima nonostante la misura cautelare Arrestato un 22enne

Arrestato un giovane di 22 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa.

