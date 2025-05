Si allungano i tempi per il nuovo Papa Ma un cardinale fa il pieno di affetto in piazza

Cresce l'attesa ma, all'apparenza, aumenta la distanza circa i tempi di elezione del nuovo Papa. È questo quello che trapela dalla nona Congregazione generale dei cardinali che si è tenuta questa mattina in Vaticano. Il dato certo, come confermato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, è che, dopo la pausa domenicale, "lunedì ci sarà una doppia sessione alle 9 e alle 17". Insomma aumentano i tempi della discussione tra i grandi elettori (ne mancano 2 all'appello che ancora non sono giunti a Roma). Se fino a qualche giorno fa l'orientamento a un Conclave breve sembrava essere prevalente, oggi il pensiero ricorrente è quello di una riunione che non sembra avere una risoluzione immediata. Arrivando, il cardinale maratoneta Jean Paul Vesco ha affermato: "Lo Spirito Santo ha già deciso ma noi non siamo ancora pronti, abbiamo bisogno di più tempo per pregare".

