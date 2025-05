Shein e Temu cambia tutto | clienti in fuga dai siti di ecommerce

© Cityrumors.it - Shein e Temu, cambia tutto: clienti in fuga dai siti di ecommerce

Gli ecommerce cambiano drasticamente le loro politiche: fare acquisti a basso costo diventerà impossibile

Brutta "sorpresina" dal mondo dello shopping online a basso costo. Sembra che quei famosi "affari" che trovavamo su Temu e Shein stiano per diventare un po' meno "affari". Fino alla scorsa settimana, i clienti americani (al momento la modifica riguarda solo questo mercato) di questi due colossi cinesi dell'e-commerce riuscivano a scampare i dazi doganali grazie a una bella esenzione sulle spedizioni di merci che non superavano gli 800 dollari.

Shein e Temu, cambia tutto: clienti in fuga dai siti di ecommerce (Ansa Foto) – Cityrumors.it

Una specie di "via libera" per gli acquisti compulsivi di oggettini improbabili e vestiti super trendy (ma dalla dubbia durata). Questa esenzione, chiamata "de minimis", è scaduta ufficialmente ieri, il 2 maggio, in seguito a un ordine esecutivo firmato da Trump all'inizio di questo mese.

